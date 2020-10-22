Бикини много не бывает: Глюк’oZa на мальдивском шопинге примерила оранжевый купальник

Многие звезды с наступлением осени поспешили в теплые края, поближе к морю. Семья Ксении Бородиной в полном составе улетела в Турцию. А певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным уже неделю нежится под жарким дубайским солнцем. Наслаждается летом и Глюк’oZa, она же Наталья Чистякова-Ионова. Но певица не стала отказывать себе в райских удовольствиях и выбрала Мальдивы.

На острове девушка любуется красивым видом океана и его теплыми ласковыми волнами. Она радует поклонников снимками в бикини, которых у нее — целая коллекция. Но решив, что купальников много не бывает, красотка отправилась на шопинг за монокини, и попросила подписчиков помочь с выбором цвета — желтый или оранжевый.

С покупкой Глюкоза определилась быстро. И тут же поспешила выгулять обновку на пляж. В Stories микроблога она сняла на видео себя в новом купальнике и поблагодарила фанатов за помощь: