Таланты во всем: внучка Аллы Пугачевой вслед за Лизой Галкиной похвасталась игрой на фортепиано

Семилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза недавно сыграла на фортепиано для мамы с папой этюд, который разучила с преподавателем. Она продемонстрировала игру на музыкальном инструменте и забавно объяснила, где появляется журавль, а где – лягушка. Девочка растет очень вдумчивой, но при этом артистичной, на радость своим звездным родителям.

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Вслед за Лизой Галкиной похвасталась талантом игры на фортепиано и ее племянница – Клава Земцова, дочь Кристины Орбакайте. Восьмилетняя девочка уже прекрасно поет, дебютировала в этом году с музыкальным треком и готовится пойти по стопам своих мамы и бабушки — 71-летней Аллы Пугачевой.

Напомним, что Клавдия родилась у Кристины Орбакайте в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Помимо дочери, у звезды есть двое старших сыновей – Никита Пресняков и Дени Байсаров.