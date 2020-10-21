«15 лет вместе»: Рудковская в дутой куртке и ботинках на тракторной подошве позировала с Биланом

Жена 37-летнего фигуриста Евгения Плющенко продюсирует многих знаменитостей российского шоу-бизнеса, в том числе бизнесвумен долгие годы была наставницей и певца Димы Билана . Недавно на личной странице в Instagram Яны Рудковской появились свежие снимки светской львицы и музыканта. Дима Билан с ярко-красными волосами надел серую водолазку в полоску, серые брюки в стиле спорт-шик. А дополнил образ победитель «Евровидения-2008» белой жилеткой и такого же цвета кроссовками.

Что касается аутфита мамы Гном Гномыча, Рудковская отдала предпочтение стилю «тотальный черный», облачившись в дутую куртку. Разве что ботинки на тракторной подошве были украшены еще и серым цветом. Примечательно, что на Яне была шляпа треугольной формы.

Поклонники смогли оценить образ знаменитого продюсера.

«Шапка огонь!», «Шапочка класс!», «Классная у вас шапочка», «На ведьмочку похожа», — написали подписчики в комментариях под фото.

Сама Рудковская так высказалась о встрече с поп-исполнителем: