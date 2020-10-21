«15 лет вместе»: Рудковская в дутой куртке и ботинках на тракторной подошве позировала с Биланом

Жена 37-летнего фигуриста Евгения Плющенко продюсирует многих знаменитостей российского шоу-бизнеса, в том числе бизнесвумен долгие годы была наставницей и певца Димы Билана. Недавно на личной странице в Instagram Яны Рудковской появились свежие снимки светской львицы и музыканта.
Дима Билан с ярко-красными волосами надел серую водолазку в полоску, серые брюки в стиле спорт-шик. А дополнил образ победитель «Евровидения-2008» белой жилеткой и такого же цвета кроссовками.
Что касается аутфита мамы Гном Гномыча, Рудковская отдала предпочтение стилю «тотальный черный», облачившись в дутую куртку. Разве что ботинки на тракторной подошве были украшены еще и серым цветом. Примечательно, что на Яне была шляпа треугольной формы.
Поклонники смогли оценить образ знаменитого продюсера.
«Шапка огонь!», «Шапочка класс!», «Классная у вас шапочка», «На ведьмочку похожа», — написали подписчики в комментариях под фото.
Сама Рудковская так высказалась о встрече с поп-исполнителем:
«15 лет вместе! Плечо к полечу, рука в руке! Друг за друга и в горе, и в радости! Дима готовит что-то интересное для вас… Ждать осталось недолго».