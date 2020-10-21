«Ой, что будет»: Ольга Бузова в боди со стразами предстала с пепельными локонами

Ольга Бузова не раз заявляла, что создает тренды: девушка стала так популярна, что с ней дружит Филипп Киркоров, а концертные костюмы ей согласился шить сам Жан Поль Готье. В последнее время артистка не перестает удивлять поклонников. На работе образы для поп-дивы подбирают стилисты, а вот вне съемок она сама составляет луки.

На днях Ольга вышла в свет со своей мамой. Она пришла на премьеру мюзикла «Шахматы» в черном мини-платье с пышными рукавами и в шляпе. Поклонники заметили, что такой стиль идет девушке. А вот на передаче у Ивана Урганта телеведущая появилась в белоснежном костюме с жакетом оверсайз. Девушка утверждает, что ей идет абсолютно все.

Теперь артистка опубликовала кадры, на которых ее подготавливают к съемке. При это не уточняется, к каким. Бузовой сделали очень яркий макияж с розовой помадой. Также она облачилась в черное боди со стразами. Но самое главное, что девушка предстала с пышными локонами пепельного оттенка.

«Ой, что будет», — заинтриговала звезда.

«Вообще-то артистка на площадке», — добавила она.

Поклонники были впечатлены такими переменами. Они заподозрили, что Ольга снова примерила парик. Но многие считают, что блонд идет телеведущей и ей стоит перекраситься в такой цвет.