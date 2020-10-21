Стиль в мелочах: Пелагея предстала за кулисами в платье из алого шифона с корсетом

Пелагея в этом году старается неустанно радовать поклонников выступлениями. После карантина она возобновила гастроли и успела побывать в Крыму. Также артистка активно участвует в съемках шоу для телевидения. Девушка недавно отметилась в новой передаче «Двое на миллион», а также предстала в женственных нарядах на съемках КВН «Высшая лига». Поклонники не перестают восхищаться певицей, ведь она недавно пережила расставание с мужем и теперь одна воспитывает дочку Таисию.

21 октября Пелагея должна была приехать в Севастополь, чтобы дать концерт. Однако девушка так и не добралась до Черного моря. Она записала видеообращение за кулисами другого мероприятия. Певица предстала в алом платье из шифона в мелкий горох. Наряд дополнил черный корсет, который создал акцент на талии, и жакет с принтом и капюшоном. На голове блондинки красовалась диадема, украшенная искусственными цветами и камнями.

«Объявление. В связи со сложившейся ситуацией с пандемией концерт в Севастополе вынужденно переносится на весну 2021 года. Мы до последнего надеялись, что все состоится сейчас. Дорогие севастопольцы! Пожалуйста, примите наши извинения. О дате объявим чуть позже, все билеты будут действительны на новую дату. Мы очень сожалеем, и — надеемся!» — сообщила она.

Поклонники были огорчены тем, что не увидят вживую своего кумира. При этом многие призвали артистку беречь себя. Фанаты восхитились ее броским образом. «Спасибо за такой ответственный подход и бережное отношение к своим слушателям», «Какая вы красивая», «Платье роскошное, жаль мы вас не увидим», «Ты классная, Пелагея! Мне и твое творчество очень по сердцу», «Платье потрясающее», — стали писать подписчики.