Нюша в платье-комбинации и жакете оверсайз не смогла скрыть изменения в фигуре

Нюша в этом году отпраздновала 30-летие. В отличие от многих женщин, она радовалась этой цифре и даже закатила две вечеринки. Одна прошла на турецком побережье, куда ее в качестве сюрприза привез муж Игорь Сивов, а вторая в Москве, где она увиделась со всеми друзьями. Певица ни после замужества, ни после рождения ребенка не сидит без дела. Она недавно выпустила новый альбом и сняла ролики к каждому треку.

Нюша не теряет запала и старается идти в ногу со временем. Теперь девушка снимает видео для «Тик-Тока» и не боится ради этого экспериментировать с имиджем. А накануне она запечатлелась в новой фотосессии. Артистка примерила образ в стиле монохром. Жена Сивова облачилась в черное платье-комбинацию из шелка на тонких бретельках. Поверх она надела кожаный жакет оверсайз, который в тренде этой осенью.

Объемные локоны и алая помада дополнили ее образ. Нюша прикрывала область живота рукой. Однако поклонники заметили изменения в ее фигуре. Они отметили, что ткань сильно натянута, что натолкнуло их на мысли о второй беременности звезды. Тем более, что артистка говорила — она мечтает о большой семье.

«Мне одной показалось, что она беременна», «Ню, ты такая красивая», «Малыш номер два на подходе?!», «Беременяшка», «Будущая мамочка?!» — стали комментировать пост подписчики. Пока Нюша не отреагировала на домыслы фанатов. Напомним, что и во время первой беременности она скрывала свое интересное положение от поклонников. В ноябре дочке поп-дивы Симбе исполнится два года.