«Это перебор»: Седокова в «золотом» корсете засветила соблазнительные полушария груди

Анна Седокова в этом году смогла удивить поклонников. Спустя год отношений, она тайно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Певица и раньше делала поспешные решения. За ее плечами несколько браков и трое детей от разных мужчин. При этом артистка всегда верила, что обретет свое счастье. Поп-дива готова и новому избраннику родить ребенка, но пока они завели лишь общую собаку. Теперь девушка с радостью появляется на публике с новоявленным мужем.

Накануне состоялась премьера театральной постановки «Бесы» Константина Богомолова. В Барвихе расстелили красную дорожку для гостей. Сам режиссер появился на публике без Ксении Собчак. Он встречал звездных гостей, которые приехали посмотреть его спектакль. Марина Зудина, Николай Басков, Екатерина Варнава и другие известные персоны первыми прибыли в театр. Вскоре появилась на ковровой дорожке и Седокова вместе с Янисом.

Для такого случая она облачилась в «золотой» корсет и черные брюки клеш. Девушка собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж. За руку ее держал муж, который предпочел лук в стиле total black. Певица подчеркнула свою постройневшую фигуру. Многие поклонники отметили, что она выглядит так, как во времена участия в группе «ВИА Гра».

Одни фанаты восхитились нарядом Седоковой, а другие посчитали его не совсем пристойным для похода в театр. Но стоит отметить, что обычно девушка выбирает платья с разрезом, поэтому ее новый образ выглядел очень элегантно и сдержанно.