«Он на меня сильно повлиял»: Егор Кончаловский вспомнил жизнь с Никитой Михалковым в одном доме

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram поздравил с днем рождения своего дядю режиссера и актера Никиту Михалкова, которому исполнилось 75 лет.
«Доброе утро, дорогие друзья. А вот сегодня моему замечательному дяде Никите Михалкову 75 лет. Как быстро прошли эти годы. Всю свою жизнь я его знал. Я рос с ним раньше в одном доме. Он на меня очень сильно повлиял. Давайте пожелаем ему долгих лет жизни, здоровья, гармонии и замечательных произведений искусства, которыми он знаменит. С юбилеем, дорогой Никита. Всем привет, дорогие друзья».
«С юбилеем вашего дядю. Долгих лет жизни тему», «Егор, не знаю, как у вас с чувством юмора, но поздравление и беглый осмотр территории вашего дома, комнаты, разных коробок по углам и ваше под нос: «Ну, с днем рождения, Никита» — весьма своеобразны», — отметили в комментариях пользователи.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Никиту Михалкова званием Герой Труда. Это случилось как раз в день 75-летия режиссера.