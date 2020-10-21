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«Он на меня сильно повлиял»: Егор Кончаловский вспомнил жизнь с Никитой Михалковым в одном доме

Как отметил режиссер, он желает дяде долгих лет жизни, здоровья и гармонии.

«Он на меня сильно повлиял»: Егор Кончаловский вспомнил жизнь с Никитой Михалковым в одном доме
Егор Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram поздравил с днем рождения своего дядю режиссера и актера Никиту Михалкова, которому исполнилось 75 лет.

«Доброе утро, дорогие друзья. А вот сегодня моему замечательному дяде Никите Михалкову 75 лет. Как быстро прошли эти годы. Всю свою жизнь я его знал. Я рос с ним раньше в одном доме. Он на меня очень сильно повлиял. Давайте пожелаем ему долгих лет жизни, здоровья, гармонии и замечательных произведений искусства, которыми он знаменит. С юбилеем, дорогой Никита. Всем привет, дорогие друзья».

Егор Кончаловский

«С юбилеем вашего дядю. Долгих лет жизни тему», «Егор, не знаю, как у вас с чувством юмора, но поздравление и беглый осмотр территории вашего дома, комнаты, разных коробок по углам и ваше под нос: «Ну, с днем рождения, Никита» — весьма своеобразны», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Никиту Михалкова званием Герой Труда. Это случилось как раз в день 75-летия режиссера.

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