«Расслабься»: Татьяна Навка в длинном алом пальто пришла в гримерку Ольги Бузовой

Татьяна Навка в этом году стала членом жюри в шоу «Ледниковый период». Она старается судить справедливо, но порой бывает и строгой, как Татьяна Тарасова и Елена Исинбаева. В новом сезоне на льду неординарные номера показывают: Ольга Кузьмина и Регина Тодоренко. А вот кумиру миллионов Ольге Бузовой с трудом удается делать разные поддержки. Накануне очередного выступления ее пришла поддержать олимпийская чемпионка в танцах на льду и приглашенный судья Филипп Киркоров.

Общение в гримерке состоялось за час до выхода на лед. Ольга не скрывала волнения. Она жаловалась, что было мало времени на подготовку. Девушка предстала в спортивном костюме. А вот Навка облачилась в черную водолазку и алое пальто в пол. В похожем наряде на днях предстала Кейт Миддлтон. Благодаря интересному фасону фигуристка визуально вытянула силуэт, став казаться еще выше.

«Я за час пришла. В четыре у меня выступление, в три я должна быть на льду. Два дня у нас было, представляешь? Ну ты же была на прогоне?», — стала делиться девушка. «Расслабься», — попросила ее Навка. «Давай, с богом», — сказал Филипп Бедросович.

По всей видимости, Бузова едва успевает совмещать работу и участие в проекте. На репетициях она выкладывается по полной, но пока это не дало результатов. К слову, недавно стартовало зрительское голосование. Возможно это поможет девушке морально, так как ее любят миллионы поклонников.