Звезда фильма «Солдаты удачи» Оксана Коростышевская развелась с мужем-режиссером

Официально суд поставил точку в этом браке 21 октября.

Звезда фильмов «Солдаты удачи» и «Тихие омуты» актриса Оксана Коростышевская официально развелась со своим мужем режиссером Максимом Коростышевским. Такое решение 21 октября принял судья 177 судебного участка Москвы. Об этом в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила адвокат Жанна Маргулис.

«На заседании присутствовали только представители сторон. Самих супругов не было. Сторона ответчика вновь заявила ходатайство о продлении срока для применения, однако суд отказал».

Жанна Маргулис

Ранее Оксана Коростышевская, которая являлась близкой подругой актера Александра Абдулова, рассказывала, что муж при разводе вставлял ей палки в колеса. У пары трое общих детей, но он наотрез отказывался платить алименты.

С Александром Абдуловым Оксана Коростышевская сдружилась во время съемок картины режиссера Эльдара Рязанова «Тихие омуты». При жизни они часто встречались и поддерживали отношения.