«Теперь понятно, на кого похож Миша»: Регина Тодоренко поздравила с днем рождения брата

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего брата Кирилла. Она поделилась детским снимком с родным человеком, где она запечатлены в детстве.

«Братик, с днем рождения, родной. Люблю тебя». Регина Тодоренко

Между тем поклонники обратили внимание, что сын Тодоренко от музыканта Влада Топалова Миша, как две капли воды похож на Кирилла. «Теперь понятно, на кого похож Миша», «Да у них просто одно лицо», «Сын на брата похож. Тут даже к бабушке не ходи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Регина Тодоренко родила сына в декабре 2018 года. Сейчас ведущая программы «Орел и решка» выступает на шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Кстати, ее муж Влад Топалов также участвует в проекте. Его партнершей является олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Надо заметить, что этой паре приписывают бурный роман.