«Сейчас самое время»: бойфренд Бузовой выпустил грустный трек про расставание

Поклонники Давы спорят, действительно ли он расстался с возлюбленной или просто пиарится.

В ночь на 21 октября популярный блогер Давид Манукян выпустил новый музыкальный трек под названием «Прошлым летом». Песня получилась довольно грустная, текст и музыка создают атмосферу расставания с любимой. А еще, анонсируя релиз, Дава подлил масла в огонь подозрительной фразой.

«Родные мои, хотел выложить этот трек позже, но ему сейчас самое время. Очень вас люблю и надеюсь, он вам тоже поможет подлечить душу», — написала звезда интернета в Instagram.

Публика, которая уже несколько недель обсуждает возможный разрыв Давы с Ольгой Бузовой, тут же восприняла это, как жирный намек на расставание возлюбленных.

«А что за грусть? Это конец истории любви?», «Этого стоило ожидать, не зря Тарасов сбежал сам», «Странно, от Оли нет ни лайка, ни коммента», «История с Олей закончена? Или это просто печалька напала?», «Кинула она его за фото, что он выставил, вот и все», — такие комментарии оставляют подписчики Давы.

Однако часть аудитории уверена, что это все пиар, дабы народ активнее слушал новую песню.

«Народ дурите с Ольгой Игоревной на пару», «Вместо того чтобы быть сделать все, чтобы быть с ней и помириться, он ездит к Киркорову и записывает сопливые треки», «Ой, да раскройте глаза, песню распиарить надо, вот и «поссорились». Разводят нас, а мы ведемся», — таких комментариев тоже немало.

больше по теме Влюбленная пара: Бузова в оливковых лосинах из бархата сходила на свидание с Давой Не забыла звезда и про трендовую сумочку с крупной цепью.

Добавим, что на днях Манукян выложил фото с Бузовой, отметив, что 17 октября — это особая дата для пары. После этого певицу спросили о важности этого числа, на что Ольга многозначительно ответила, что она больше «не имеет к этому никакого отношения».