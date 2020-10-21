«Мы с Кексом утеплились»: Стриженова вслед за Лорак облачилась в дутый пуховик молочного цвета

В Москве в этом году была очень теплая осень, но к концу октября пришло похолодание. В некоторых районах Подмосковья даже выпал первый снег. Одни модницы были к этому готовы, а другие нет. Так Ольга Бузова и Ксения Бородина ранее хвастались новыми пальто. Им часто приходится сниматься на площадках, которые находятся на свежем воздухе, поэтому они позаботились о том, чтобы им было тепло. Бородина даже обзавелась плюшевым пальто, которые в моде не первый сезон.

А вот Екатерина Стриженова работает в студии «Останкино», но живет в загородном доме, где порой гуляет, ходит по грибы и на рыбалку. Телеведущая давно славится своей элегантностью. 53-летняя артистка предпочитает носить платья макси, кашемировые пальто, жакеты и туники. А накануне она похвасталась обновкой. Знаменитость облачилась в дутый пуховик молочного цвета. Она позировала в саду со своим шпицем Кексом.

«Мы с Кексом утеплились! Душегреечка, она же „зефирка“, она же „облако с рукавами“», — похвасталась звезда.

Примечательно, что в этот же день облачилась в дутый пуховик только черного цвета Ани Лорак. Она отправилась на радиостанцию в наряде в стиле total black. Певица предпочла фасон с поясом и карманами.

Поклонники отметили, что Стриженовой идет белый цвет. Многие одарили ее комплиментами. «Всегда на высоте. Ухоженная, с улыбкой», «Екатерина как всегда на высоте! И Кексик такой милаха», «Какие хорошенькие!», «Екатерина, отлично выглядите», — прокомментировали пост подписчики.