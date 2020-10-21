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«С днем рождения, мой малыш»: Светлана Хоркина опубликовала редкий кадр годовалого сына Вани

Второй ребенок в семье двукратной олимпийской чемпионки появился ровно год назад.

«С днем рождения, мой малыш»: Светлана Хоркина опубликовала редкий кадр годовалого сына Вани
Светлана Хоркина. Фото: Globallookpress.com

«Королева брусьев» гимнастка Светлана Хоркина в Instagram разместила редкий кадр со своим младшим сыном Иваном. Мальчику 21 октября исполнился годик. На фотографии малыш сидит с шариками. Правда, Хоркина не засветила лицо своего наследника. Он повернулся спиной к фотографу.

Сын Светланы Хоркиной
Сын Светланы Хоркиной. Фото: instagram.com/khorkinasvetlana/

«С днем рождения, мой малыш. Мы все тебя любим».

Светлана Хоркина

Напомним, что Светлана Хоркина родила второго ребенка от чиновника Олега Кочнова. Он старше гимнастки на 22 года. Впрочем, это обстоятельство не помешало им построить счастливую семейную жизнь.

Добавим, что у Хоркиной также есть сын Святослав. Ему сейчас 15 лет. Отцом ребенка Хоркиной является миллионер Кирилл Шубский, отец известной модели и жены хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской. Интересно, что бурный роман у Хоркиной и Шубского вспыхнул, когда он был женат на актрисе Вере Глаголевой. Звезда российского кино несколько лет назад ушла из жизни. У нее был рак.

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дети звездИван КочновКирилл ШубскийОлег КочновСветлана ХоркинаСвятослав Шубский