Дочь Михалкова поздравила отца с 75-летием кадром из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Именно эта работа стала дебютной для талантливого режиссера.

Актриса Надежда Михалкова в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего отца режиссера Никиту Михалкова, которому исполнилось 75 лет. Она опубликовала кадр из легендарной картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», которая вышла на экраны в 1974 году. Именно этот фильм стал режиссерским дебютом в кино Никиты Михалкова. Кроме того, в кинокартине он сыграл роль атамана и бывшего есаула Александра Брылова.

«Обожаю этот хулиганский, озорной взгляд и улыбку. С днем рождения, пап». Надежда Михалкова

«Какое невероятное и талантливое кино. И какой он там красавец», «Классный у вас отец. Здоровья ему и долгих лет жизни», «Красавчик-актер и фильм шикарный. Пусть ваш папа живет до ста лет. Он замечательный человек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что выдающийся российский режиссер Никита Михалков в честь юбилея был удостоен награды от президента страны Владимира Путина. Он награжден Орденом Труда.