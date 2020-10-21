Светлана Ходченкова предстала на светской тусовке в платье-бюстье с баской Мax Mara

Светлана Ходченкова посетила светский раут, организованный в честь премьерного выхода фильма «Любовь без размера». В кинотеатрах картину Марии Шульгикой можно увидеть с 22 октября. Одну из главных ролей в ленте сыграла сама артистка.

Актриса предстала на тусовке в платье-бюстье из тафты марки Мax Mara. Обладательница стройной фигуры не сочла лишним подчеркнуть свою талию баской, которая украшала наряд. Этот момент, к слову, заметили поклонники Светланы, которые не смогли пройти мимо фото звезды с премьеры в ее блоге.

«Но ведь тростиночка!», «Талия осиная!», «Где такие фигуры раздают? И где я была, когда их раздавали?», «Шикарная, стройная, роскошная, гордость страны!» — написали фолловеры Ходченковой в комментариях.

Отметим также, что любимица российской публики решила сделать акцент в своем образе на обуви, примерив с черным платьем и колготками розовые туфли светлого припыленного оттенка.