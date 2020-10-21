«Счастье внутри меня»: Елена Ильиных разместила редкий чувственный снимок с Сергеем Полуниным

Как известно, чуть меньше года назад она родила ребенка от артиста балета.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила снимок со своим гражданским мужем артистом балета Сергеем Полуниным. На чувственной фотографии из архивов пары, судя по всему, звезда в положении. Как известно, она родила ребенка в январе 2020 года.

«Счастье внутри меня», — кратко подписала она снимок с любимым человеком.

«Очень красиво. Счастья и любви вам. Вы очень красивая пара», «Какая получилась чувственная фотография», «Вы пара с большой буквы, и никто не сможет разрушить ваш крепкий союз», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных сейчас выступает в паре с музыкантом Владом Топаловым на шоу «Ледниковый период». Причем пользователи и фанаты считают, что у них роман. Звезды регулярно выставляют совместные снимки на своих страничках. Куда реже у них появляются фотографии со своими вторыми половинками. Как известно, Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко. Их сыну Майклу нет еще и двух лет.