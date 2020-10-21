«Все также элегантна и красива»: Хоркина показала высокий класс на батуте в гимнастическом зале

Гимнастка Светлана Хоркина в Instagram поделилась кадрами видеозаписи. На них она находится в гимнастическом зале. «Королева брусьев» примерила форму как в старые-добрые времена. Она попрыгала на батуте, показав высокий класс.

«Как же мне идет форма. Вы согласны?» Светлана Хоркина

«Светлана, вы в идеальной форме. Все также элегантна и красива», «Растяжка прекрасная, фигура идеальная, ножки как струночки. Светлана, я выросла на ваших выступлениях, параллельно тренируясь спортивной акробатикой. Ваш знаменитый соскок с брусьев на последних выступлениях помню, как сейчас. Спасибо вам за то, что были примером для подражания подрастающего поколения! Вы были просто моим мегакумиром», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина побеждала на Олимпиаде в 1996 году в американской Атланте и спустя четыре года на играх в австралийском Сиднее. Оба раза лучшей она становилась в упражнения на брусьях, благодаря чему и заслужила свое прозвище.