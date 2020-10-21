Морской соблазн: 38-летняя Александрова поделилась откровенным фото

К 38-ми годам у Марины Александровой успешная карьера и счастливая семья. Актриса становится настоящим украшением популярных сериалов, в числе которых, например, «Мосгаз». Первый сезон, к слову, был снят еще в 2012 году. Также периодически успевает радовать фанатов в Instagram снимками, в числе которых есть и очень откровенные.

На этот раз актриса опубликовала фото, на котором блеснула обнаженными плечами. К тому же, Марина была без макияжа. Хотя появляется Александрова на публике без косметики очень часто. При этом она решила спросить у своих подписчиков, насколько хорошо жить у моря.

«У моря — супер! Прекрасно!» — отвечали, в большинстве своем, пользователи Сети.

больше по теме Марина Александрова предстала на шоу Ивана Урганта в алой юбке мидакси и жакете оверсайз Волосы актриса собрала в строгую прическу на прямой пробор.

Напомним, что недавно Александрова принимала участие в «Кинотавре», который прошел в Сочи. На красной дорожке актриса появилась в платье, которое получило шквал критики от стилиста.