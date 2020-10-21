«Просто люби моего ребенка»: Виктория Лопырева разместила отпускное фото с сыном из Турции

Модель Виктория Лопырева, которая со своим сыном Марком-Лионелем находится на отдыхе в Турции, в Instagram опубликовала серию снимков с наследником. На кадрах мать и сын обнимаются. Они абсолютно счастливы вдвоем и им рядом никто не нужен.

«Просто люби моего ребенка», — подписала она кадры.

Между тем некоторые подписчики посчитали, что модель обратилась таким образом к своему мужу бизнесмену Игорю Булатову, с которым у нее, по слухам, не все гладко в личной жизни. «Вика, почему вы так мужа своего невзлюбили. Ну, подумаешь деньги закончились. Пожить можно и поскромнее», «Он у вас чем-то на Баскова похож», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в последнее время витают слухи, якобы Лопырева и Булатов находятся на грани развода. К примеру, посол чемпионата мира по футболу 2018 года перестала публиковать совместные снимки с мужем в социальных сетях. Поговаривают, что черная кошка между супругами пробежала из-за неустойчивого финансового положения Булатова.