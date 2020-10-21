Молодой и счастливый: Евгений Петросян показал, как выглядел полвека назад

В этом году Евгений Петросян отметил свое 75-летие и снова стал отцом. Сына Вагана ему родила молодая жена Татьяна Брухунова еще в марте. Малыша долго скрывали от посторонних глаз и только недавно общественность узнала о пополнении в семье юмориста. В своем Instagram Евгений Ваганович рассказал, как в 60-е годы начинал свою карьеру и поделился фото того времени.

По его словам, тогда было четкое разграничение между авторами и артистами. А для его выступлений шутки писали многие люди. В разные времена в его команде было по 10-20 авторов.

Фанаты Петросяна, глядя на фото, отметили, что он почти не изменился.