Вся в отца: жена Никиты Джигурды обнародовала смешное видео дочери

Актер Никита Джигурда был женат на спортсменке Марине Анисиной восемь лет. За это время у них родились сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда. Последняя по мере взросления стала проявлять характер знаменитого отца. Эва-Влада чувствует себя маленькой актрисой, записывая забавные видеоролики на мамин смартфон. Недавно бывшая жена Джигурды опубликовала на своей странице в соцсети пародию от дочери. Девочка разыграла сценку расставания взрослой пары.

Эва-Влада с модными косичками взяла в руки камеру и показала, чего стоит на самом деле:

«Расстаемся, потому что я не в твоем вкусе? Я не конфета, чтобы быть всем по вкусу. Я — орешек, который не всем по зубам!», — с пафосом сказала девочка.

Поклонники фигуристки заметили некоторое сходство малышки с отцом и даже побоялись, что она станет копировать все поступки отца:

«Упаси Господь, чтобы была как папа!!!», «Папа шизофреник и параноик. Все родственники от него отказались», «Актриса!», «Какая же она красотка!».

Напомним, что расстались Джигурда и Анисина по заявлению самой Марины. Спортсменка признавалась, что устала бороться с «неадекватностью» мужа.