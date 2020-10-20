Вечеринка при свечах: Лопырева в джинсовых мини-шортах и белой тунике поужинала на пляже

Виктория Лопырева уже почти год не появлялась в Москве. Несмотря на то, что девушка вышла замуж и родила ребенка, она продолжает много путешествовать. Вместе с Игорем Булатовым модель уже наслаждалась теплой погодой в Дубае, а теперь она нежится на солнце в Турции. При этом девушка заверяет, что у нее совершенно обычная жизнь. Она занимается готовкой еды на всю семью и нянчится с годовалым сыном Марком Лео. Но все же зачастую блондинка также устраивает морские прогулки и видится с друзьями.

20 октября Виктория весь день провела с ребенком. Она призналась, что мальчику очень нравятся машины. Один из автомобилей он облюбовал прямо на территории отеля. Девушка успела покрыться бронзовым загаром, поэтому старается выбирать одежду, которая подчеркивает достоинства фигуры. Ближе к вечеру она пришла на пляж с наследником. Как оказалось, там организовали светский ужин, переходящий в вечеринку.

Прямо у воды были расстелены пледы и разложены подушки. Десятки свечей освещали столы, на которых было множество изысканных блюд. Лопырева предстала в джинсовых шортах и белой тунике из легкой ткани. Шляпка дополняла ее образ. Девушка держала на руках сына и любовалась застольем. Позже, когда стемнело, модель стала веселиться уже без ребенка, которого уложила спать. Музыканты стали зажигательно играть, поэтому сложно было не пуститься в пляс.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие посчитали, что рядом с Викторией не хватало его мужа. Но не исключено, что он и снимал блондинку на камеру.