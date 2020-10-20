«Благороднейшая женщина»: Сергей Безруков почтил память Ирины Скобцевой

Смерть народной артистки РСФСР, матери режиссера Сергея Бондарчука Ирины Скобцевой не оставила равнодушными многих актеров. Напомним, что она скончалась 20 октября в возрасте 93 лет. Среди тех, кто почтил память артистки был и Сергей Безруков. В своем Instagram он опубликовал совместное фото со съемок фильма «Золото». В нем Ирина Скобцева играла мать актера.
«Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память …», — написал Безруков.
Ранее историей из жизни с участием Ирины Скобцевой поделилась Юлия Снигирь. Она вспомнила, как встречала с матерью Бондарчука новый год. В ту ночь Юлия восхитилась неугасающей энергией Ирины Константиновны.