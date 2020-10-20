«И ей скоро 50?»: Юлия Высоцкая обнажила точеную фигуру в черном купальнике

Юлия Высоцкая всегда восхищала поклонников своими талантами. Она и играет в театре, и снимается в кино, и ведет передачи. Примечательно, что артистка еще и прекрасный повар. Своими рецептами она делится с фанатами. При этом 47-летней блондинке удается сохранять молодость и стройную фигуру. Уже больше 30 лет она счастлива в браке с Андреем Кончаловским. Вместе с ним девушка много путешествует по миру.

Последние недели Юлия коротает дни в Москве. Однако она поделилась летними кадрами, сделанными на пляже. Актриса решила поздравить фотографа Сашу Гусова, который часто устраивает для нее съемки. На них девушка предстает в чувственных образах. Сначала она позировала в джинсовых шортах и алом купальнике. Жена режиссера продемонстрировала безупречные и грациозные ноги.

На другом видео Высоцкая предстала в расстегнутой белой рубашке и черном купальнике с открытой спиной. Она стояла на лестнице, будто хотела присоединиться к спасателю на вышке. Девушка вытянула ногу, показав не только упругие бедра, но и тонкую талию. Фотограф каждый раз ее смешил или подсказывал, что нужно делать. Юлия демонстрировала живые эмоции, что только украшало кадры.

Поклонники поразились тому, в какой форме находится звезда. Они осыпали ее комплиментами. «И ей скоро 50?», «Ах, какая талия», «Остается завидовать», «Юля просто огонь», «Ну девочка во плоти», «Водянова и Шейк отдыхают. Ну какая красивая», «Фигурка просто убойная», — стали писать подписчики.