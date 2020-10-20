«Мамочка едет за малышом»: Ида Галич вылечилась от коронавируса

Видеоблогер Ида Галич еще недавно рассказывала о новых проявлениях у себя симптомов коронавируса. Но уже в ближайшее время знаменитость увидится со своим сыном — девятимесячным Леоном. Во время болезни Галич и ее мужа бизнесмена Алана Басиева малыш находился в гостях у бабушки и дедушки.

Ида Галич опубликовала кадры с Леоном и похвасталась, что скоро вернется к привычному ритму жизни.

«Мамочка здорова! У мамочки антитела! Мама едет за малышом!» — порадовалась Ида.

Певица сказала, что перенесла болезнь в легкой форме. Также артистка добавила, что несколько недель, проведенных только наедине с мужем, напомнили ей медовый месяц. Однако, по словам и последним видеороликам Иды, было понятно: девушка соскучилась по свободе и привычной жизни.

«Спасибо всем за заботу! Я врываюсь обратно в мир!» — резюмировала Галич.

Поклонники были приятно удивлены такой новостью.