«Шляпа слетает»: Валерия прокатилась на яхте по Персидскому заливу в легком цветастом платье

Многие звезды с наступлением холодов в Москве поспешили в теплые края. Например, певица Глюкоза отправилась на Мальдивы, телеведущая Ксения Бородина — в Турцию. А Валерия с мужем Иосифом Пригожиным наслаждаются жаркими солнечными деньками на побережье Персидского залива в Дубае.
В своем аккаунте в Instagram Валерия поделилась новой фотографией. Звезда позирует на яхте в цветастом летнем платье.
«Шляпа слетает, а я надвину, хоть и не по серпантину», — подписала снимок певица.
Поклонники отметили, какой помолодевшей и отдохнувшей выглядит их любимица. И поспешили сделать комплимент в комментариях:
«Какая летняя, энергичная, воздушная!», «Очень красивая», «Платьице класс», «Очень красивая! Счастья Вам! Радуйте дальше нас своим творчеством», «Ох, красотка!!! Вы всегда на 100%!!», «Само совершенство, все от туфелек до шляпки, от иголки до булавки — элегантность во всем», — пишут фолловеры.