Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание
Видео
#FreeBritney: что на самом деле случилось с Бритни Спирс
Видео

«Шляпа слетает»: Валерия прокатилась на яхте по Персидскому заливу в легком цветастом платье

Певица с мужем Иосифом Пригожиным отдыхают в Арабских Эмиратах.

«Шляпа слетает»: Валерия прокатилась на яхте по Персидскому заливу в легком цветастом платье
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Многие звезды с наступлением холодов в Москве поспешили в теплые края. Например, певица Глюкоза отправилась на Мальдивы, телеведущая Ксения Бородина — в Турцию. А Валерия с мужем Иосифом Пригожиным наслаждаются жаркими солнечными деньками на побережье Персидского залива в Дубае.

В своем аккаунте в Instagram Валерия поделилась новой фотографией. Звезда позирует на яхте в цветастом летнем платье.

«Шляпа слетает, а я надвину, хоть и не по серпантину», — подписала снимок певица.

Поклонники отметили, какой помолодевшей и отдохнувшей выглядит их любимица. И поспешили сделать комплимент в комментариях:

«Какая летняя, энергичная, воздушная!», «Очень красивая», «Платьице класс», «Очень красивая! Счастья Вам! Радуйте дальше нас своим творчеством», «Ох, красотка!!! Вы всегда на 100%!!», «Само совершенство, все от туфелек до шляпки, от иголки до булавки — элегантность во всем», — пишут фолловеры.

Тэги

ВалерияВалерия и Иосиф ПригожинВалерия новостиВалерия последние новостизвездный отдыхотпускпевица Валерия