«Шляпа слетает»: Валерия прокатилась на яхте по Персидскому заливу в легком цветастом платье

Многие звезды с наступлением холодов в Москве поспешили в теплые края. Например, певица Глюкоза отправилась на Мальдивы, телеведущая Ксения Бородина — в Турцию. А Валерия с мужем Иосифом Пригожиным наслаждаются жаркими солнечными деньками на побережье Персидского залива в Дубае.

В своем аккаунте в Instagram Валерия поделилась новой фотографией. Звезда позирует на яхте в цветастом летнем платье.

«Шляпа слетает, а я надвину, хоть и не по серпантину», — подписала снимок певица.

Поклонники отметили, какой помолодевшей и отдохнувшей выглядит их любимица. И поспешили сделать комплимент в комментариях: