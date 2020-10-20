Локоны уже ниже талии: Галкин запечатлел семилетнюю Лизу за роялем во время музицирования

Максим Галкин на днях поделился архивным фото. Он решил показать, как 18 лет назад выглядел он и его жена Алла Пугачева. Поклонники поразились тому, что Примадонна почти не изменилась, а вот юморист возмужал. Как известно, в этом году супруги отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс. Двойняшки раньше учились дома, но теперь осваивают социальную среду и заводят новых друзей.

Несмотря на то что семилетним малышам теперь приходится рано вставать, они заверяют, что учиться им нравится. Выходные и вечера двойняшки, как и раньше, проводят с родителями. На этот раз муж Примадонны показал, как дочка научилась играть на рояле. По всей видимости, теперь она берет уроки игры на музыкальном инструменте. Девочка предстала в футболке и с хвостиком. Волосы натуральной блондинки стали такими длинными, что их кончики касаются талии.

«Меня учили, что сначала идет такое плавное звучание, а как только начинается лягушка, то она будто прыгает. Скачет же! Вот! Это этюд», — пояснила малышка.

Даже юморист был поражен тем, что теперь умеет его наследница. «Как же быстро взрослеют!» — заявил он. Поклонники одарили девочку комплиментами. «Какая клевая», — отметила Яна Рудковская. «Красавица», — восхитилась Ида Достман. А фанаты даже предложили максиму и Алле Борисовне завести еще одного ребенка, так как их дети растут невероятно талантливыми. «Какая она взрослая стала. Такая умница, и красавица!», «Слух есть. Вся в мамулю», «Даже не узнала сначала, такая взрослая!» — прокомментировали пост подписчики.