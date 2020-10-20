Ким Кардашьян призналась, что зарабатывает в Instagram больше, чем на телешоу

Стало понятно, почему Ким Кардашьян и ее родственники закрывают популярное в Америке шоу «Семейство Кардашьян». На днях 39-летняя телезвезда пришла на интервью к комику Дэвиду Леттерману и сказала следующую фразу:

«Мы не были бы такими, какие есть сегодня, если бы не «Семейство Кардашьян». И именно поэтому мы продолжаем делиться с публикой своей личной жизнью. Даже если мы реально можем опубликовать что-то в социальных сетях и заработать этим больше, чем за весь сезон шоу», — расставила все по местам Ким.

После этого заявления издание Buzzfeed подсчитало, что за один сезон телепередачи звездная модница получала примерно 4–6 миллионов долларов. При этом в последние годы стоимость коммерческого поста у Ким тоже стала достигать шестизначных сумм. В 2017–18 годах пресса писала о ценовой политике в 300–500 тысяч долларов за одну публикацию. Но с тех пор популярность звезды выросла еще больше. Она привлекает к себе море внимания, показывая своих детей в Instagram и дразня поклонников слухами о разводе со своим богам мужем-музыкантом.

Естественно, какой смысл несколько месяце сниматься в шоу, если можно заработать те же деньги парой постов в социальной сети?