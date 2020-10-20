Стильная осень: дочка Малинина в пальто песочного цвета запечатлелась на улице Лондона

Дочь известного музыканта Александра Малинина Устинья с началом учебного года перебралась в Лондон. Девушка поступила в Королевскую академию музыки и планирует в будущем стать звездой мировой оперы.

Периодически девушка делится в Instagram новостями о своей жизни. И на этот раз опубликовала фотографию, для которой позировала на улице европейской столицы в песочном пальто с мини-сумочкой Dior через плечо.

В подписи под снимком не все так радужно: наследница Малинина рассказала, что перенесла коронавирус. Причем мамы рядом с ней в это непростое время не было — она как раз уехала в Германию, где проживает звездное семейство, и девушка запретила ей возвращаться.