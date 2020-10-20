58-летняя Роза Сябитова поставила крест на личной жизни

Недавно главная телесваха страны Роза Сябитова перенесла гинекологическую операцию по удалению доброкачественной опухоли. Теперь ее жизни ничего не угрожает. Но и замуж 58-летняя телеведущая больше не собирается. Об этом рассказала ее дочь Ксения.

По ее словам, Сябитовой уже не нужен мужчина физически. Ей настолько хорошо одной, что даже домработница раздражает. Никого искать телеведущая больше не будет. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что Роза была замужем дважды. С первым супругом Михаил Сябитовым они прожили 10 лет. Но мужчина скончался от инфаркта. В том союзе родились дочь Ксения и сын Денис. В 2008 году телеведущая познакомилась с участником проекта «Давай поженимся» Юрием Андреевым, за которого вышла замуж буквально через три месяца. Но брак просуществовал недолго, три года.