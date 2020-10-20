«Моя Ундина»: Павел Деревянко показал десятилетнюю дочку

Павел Деревянко — отец двух дочерей. Старшую Варвару ему родила Дарья Мясищева 10 лет назад. В своем Instagram актер поделился совместным снимком с девочкой, которая предстала в необычном образе — с модным оттенком волос.

«Моя Ундина», — подписал фото Деревянко.

Фанаты артиста остались в восторге от внешности Варвары.

«Кукляшка! Будущая актриса! Какая красивая! Мамина копия», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Деревянко есть еще и младшая дочь Александра, которой сейчас шесть лет. С их мамой Дарьей Павел пока не дошел до ЗАГСа. После рождения Варвары пара расставалась на несколько лет, но все-таки вновь воссоединилась.