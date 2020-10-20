«Улыбнитесь»: Олег Газманов поднимает настроение в Сети в пасмурную погоду

«Просто всем хорошего настроения! Улыбнитесь и мир улыбнется Вам! В Москве дожди и осень. И ясных дней мы просим!» — написал артист под видео.
Отметим, Олег Газманов следит за модными тенденциями в Сети. Он использует интересные фильтры и эффекты для своего контента. В этот раз он в прямом смысле размножил собственное лицо.
«Эти мужОги все мне?» — ответила на публикацию мужа вторая жена — Марина Муравьева-Газманова.
Поклонницы артиста признали, что все достанется законной супруге. Однако они не прочь взять хоть одного Газманова себе.
«Конечно, все Вам, кроме двух. Я бы одного себе и одного для будущей дочки взяла», — пошутила одна из подписчиц.
Остальные фанаты выразили благодарность кумиру за хорошее настроение:
«Спасибо, Олег! Действительно, улыбнуло!», «Олежка, эта песня — мой девиз дня!», «Ой, не могу! Насмешили! Спасибо за хорошее настроение!», «Как не улыбнуться такому суперхору Газманова!»