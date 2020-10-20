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«Улыбнитесь»: Олег Газманов поднимает настроение в Сети в пасмурную погоду

69-летний певец поиграл с эффектами видеоприложения и развеселил поклонников.

«Улыбнитесь»: Олег Газманов поднимает настроение в Сети в пасмурную погоду
Олег Газманов не грустит даже не в «Ясные дни». Фото: Instagram.com/oleggazmanov
Народный артист России почувствовал негативное влияние дождливых дней, но при этом Олег Михайлович не стал грустить, а решил порадовать своих фанатов. Исполнитель записал небольшой видеоролик, где спел одну из самых популярных своих песен — «Мои ясные дни».

«Просто всем хорошего настроения! Улыбнитесь и мир улыбнется Вам! В Москве дожди и осень. И ясных дней мы просим!» — написал артист под видео. 

Отметим, Олег Газманов следит за модными тенденциями в Сети. Он использует интересные фильтры и эффекты для своего контента. В этот раз он в прямом смысле размножил собственное лицо.

«Эти мужОги все мне?» — ответила на публикацию мужа  вторая жена — Марина Муравьева-Газманова.

Поклонницы артиста признали, что все достанется законной супруге. Однако они не прочь взять хоть одного Газманова себе.

«Конечно, все Вам, кроме двух. Я бы одного себе и одного для будущей дочки взяла», — пошутила одна из подписчиц.

Остальные фанаты выразили благодарность кумиру за хорошее настроение:

«Спасибо, Олег! Действительно, улыбнуло!», «Олежка, эта песня — мой девиз дня!», «Ой, не могу! Насмешили! Спасибо за хорошее настроение!», «Как не улыбнуться такому суперхору Газманова!»

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