«Улыбнитесь»: Олег Газманов поднимает настроение в Сети в пасмурную погоду

«Мои ясные дни». Народный артист России почувствовал негативное влияние дождливых дней, но при этом Олег Михайлович не стал грустить, а решил порадовать своих фанатов. Исполнитель записал небольшой видеоролик, где спел одну из самых популярных своих песен —

«Просто всем хорошего настроения! Улыбнитесь и мир улыбнется Вам! В Москве дожди и осень. И ясных дней мы просим!» — написал артист под видео.

Отметим, Олег Газманов следит за модными тенденциями в Сети. Он использует интересные фильтры и эффекты для своего контента. В этот раз он в прямом смысле размножил собственное лицо.

«Эти мужОги все мне?» — ответила на публикацию мужа вторая жена — Марина Муравьева-Газманова.

Поклонницы артиста признали, что все достанется законной супруге. Однако они не прочь взять хоть одного Газманова себе.

«Конечно, все Вам, кроме двух. Я бы одного себе и одного для будущей дочки взяла», — пошутила одна из подписчиц.

Остальные фанаты выразили благодарность кумиру за хорошее настроение: