«С чужими людьми»: Бородина вспомнила, как однажды потерялась в Таиланде

В эти дни Ксения Бородина с дочками, пасынком и мужем отдыхает в солнечной Турции. Именно там телеведущая вспомнила историю, которая произошла с ней много лет назад. Будучи 13-летним ребенком, она потерялась в Таиланде. Дело в том, что Ксения отправилась на курорт из Москвы, а ее мама — из Рима. В самолете Бородина познакомилась с другой семьей и по прибытию в место назначения уехала с ними в отель.

«По прилету в Тай маме задержали рейс из Рима и я прилетела раньше, телефонов тогда особо не было (кроме бандитов), поэтому связи ноль. Я оставила всю информацию о себе на стойке в аэропорту и уехала с чужими людьми в гостиницу», — написала Бородина в своем Instagram.

Мама нашла Ксению только к вечеру. При этом телеведущая отметила, что сейчас дети к таким поворотам не приучены.