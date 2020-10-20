«Осенью так и хочется»: Валерия в юбке карамельного цвета и джемпере устроила дома чаепитие

Валерия является одной из тех артисток, которые делают все, чтобы хорошо выглядеть. Она регулярно занимается спортом, чем восхищает и побуждает к занятиям в зале своего мужа Иосифа Пригожина. В этом году ей исполнилось 52 года, более того, скоро она станет бабушкой. Младший сын певицы Арсений Шульгин перестал скрывать беременность жены Лианы, с которой сыграл свадьбу минувшим летом. Однако фанаты пока с трудом могут поверить, что исполнительница хита «Часики» скоро будет нянчить внука или внучку.

Недавно Валерия уехала на море. Она набирается сил перед предстоящей зимой. Как оказалось, перед отъездом певица устроила дома чаепитие. В соцсети она поделилась кадрами, на которых предстала в домашней обстановке. Артистка облачилась в платье миди карамельного цвета и джемпер в тон. Белые кеды в тон футболке дополнили образ. Звезда зачитывала мужу информацию о пользе чабреца.

«Согласитесь: осенью так и хочется попить чего-то терпкого, натурального, что ободрит и придаст сил организму», — отметила она.

Поклонники заметили, что дома у супругов очень уютно. Другие оценили яркий осенний лук Валерии. «Добрый день, ну какие же классные, позитивные!!!!», «Какая вы стильная», «Мне нравится ваш джемпер. От взгляда на него уютно», «Какие вы милые», «Валерия, такая модная», «Красивая безумно, сладкая парочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, артистка никогда не боялась экспериментировать с имиджем и в последнее время придерживается женственных и броским образов.