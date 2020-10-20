«Неделю лежу пластом»: Дарья Мельникова пожаловалась на здоровье

Исполнительница роли Евгении Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки» сообщила на личной странице о плохом самочувствии. Жена актера Артура Смольянинова написала пост о том, как относится к простудным заболеваниям.

Мельникова не обрадовалась тому, что ей пришлось отказаться от запланированных съемок и привычного графика. Девушка вынуждена была остаться дома в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако Дарья отнеслась к «незапланированному «отдыху» как к перезагрузке, хотя и не без труда.

«Обычно на третий-четвертый день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом», — написала артистка.

Актриса фильма «Стальная бабочка» пожалела тех, кто живет с болезнью не неделю, а большую часть жизни. Мельникова призналась, что уже не может без общения и внимания. А людям с проблемами иммунной системы особенно нужны ласка и поддержка близких.

«Если здоровы, поддержите кого-то, кому плохо. Пришлите букет цветов, а лучше просто поболтайте с ним», — посоветовала Дарья.

Поклонники актрисы были озабочены самочувствием Мельниковой.