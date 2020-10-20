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«Неделю лежу пластом»: Дарья Мельникова пожаловалась на здоровье

28-летняя актриса сериала «Папины дочки» рассказала о своей болезни.

«Неделю лежу пластом»: Дарья Мельникова пожаловалась на здоровье
Дарья Мельникова поделилась рассказом о своем самочувствии. Фото: Instagram.com/melnikovadsh

Исполнительница роли Евгении Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки» сообщила на личной странице о плохом самочувствии. Жена актера Артура Смольянинова написала пост о том, как относится к простудным заболеваниям.

Мельникова не обрадовалась тому, что ей пришлось отказаться от запланированных съемок и привычного графика. Девушка вынуждена была остаться дома в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако Дарья отнеслась к «незапланированному «отдыху» как к перезагрузке, хотя и не без труда.

«Обычно на третий-четвертый день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом», — написала артистка.

Актриса фильма «Стальная бабочка» пожалела тех, кто живет с болезнью не неделю, а большую часть жизни. Мельникова призналась, что уже не может без общения и внимания. А людям с проблемами иммунной системы особенно нужны ласка и поддержка близких.

«Если здоровы, поддержите кого-то, кому плохо. Пришлите букет цветов, а лучше просто поболтайте с ним», — посоветовала Дарья.

Дарья Мельникова
Дарья Мельникова посвящает время на больничном себе. Фото: Instagram.com/melnikovadsh

Поклонники актрисы были озабочены самочувствием Мельниковой.

«Выздоравливайте, Дашуля! Эфир нам проведите», «Выздоравливайте поскорее! Берегите себя и своих близких!», «Все будет хорошо!» — пожелали подписчики в комментариях под фото.

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