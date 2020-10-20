В Сеть попал редкий снимок Юлии Высоцкой с мужем, сыном и дочкой до трагической аварии

В октябре 2013 года Мария попала в ДТП, из-за чего медики были вынуждены ввести юную пациентку в состояние медикаментозной комы.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой — Лизы Галкиной в Instagram появилась редкая фотография актрисы Юлии Высоцкой с мужем Андреем Кончаловским и двумя детьми – сыном Петром и дочкой Марией.

На фотографии семейство буквально светится от счастья. Они улыбаются и излучают оптимизм.

Напомним, что в октябре 2013 года Мария Кончаловская попала в страшную автомобильную аварию, из-за чего медики были вынуждены ввести юную пациентку в состояние искусственной комы. По последней информации, сейчас наследница кинодеятеля находится на реабилитации в Москве. Родители практически никогда не разговаривают с журналистами о дочери.

Не так давно во время беседы с телеведущим Владимиром Позером Андрей Кончаловский обмолвился о Маше. Он честно признался, что уже много лет живет только ради нее. По словам режиссера, самое главная цель, которая есть у него в жизни, чтобы дочка поправилась и вернулась к обычной жизни. Ради этого он готов пожертвовать всем на свете.