Бузова в блестящем платье со шлейфом и цепями-паутинкой устроила дефиле на съемках

Ольга Бузова в свои 34 года установила два рекорда России по количеству подписчиков в Instagram на территории стран СНГ, а также как самая влиятельная девушка Рунета с 22-миллионной аудиторией. Но останавливаться на достигнутом звезда не собирается. И благодаря своему упорству и трудолюбию, Бузова продолжает двигаться вперед, несмотря на трудности, — она участвует в проекте «Ледниковый период» и каждый день преодолевает себя.

В перерывах между съемками и тренировками Бузова продолжает творить. И накануне девушка похвасталась новым проектом, специально для которого устроила дефиле на съемочной площадке. Она облачилась в длинное блестящее платье со шлейфом и разрезом спереди, украшенное серебряными цепями-паутинкой.

«Вот такой у меня был образ для одного очень интересного проекта», — похвасталась Бузова.

Недавно для нового сезона Бузова кардинально сменила имидж. Звезда отказалась от своего привычного каре и нарастила длинные волосы.