Выросла и похорошела: младшая внучка сватов Анна Полищук предстала на море в бикини

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился красивый кадр, на котором можно увидеть актрису Анну Полищук. Она находится на море. На девушке красивый черный купальник.

Надо отметить, что далеко не все фанаты сериала узнали в семнадцатилетней красотке младшую внучку сватов — Вику. Со времени последних съемок девочка выросла и похорошела. Сегодня она настоящая красавица.

«Уже и самые меньшие выросли. Когда же мы дождемся продолжения?» «Какая она милая. Как же дети все-таки быстро растут», «Викуля. Смотрю на нее как на родную. Очень, конечно, выросла и повзрослела. Настоящая красотка», – отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что с последних съемок в «Сватах» Анны Полищук прошло уже семь лет. Кроме этого сериала, она была задействована в таких картинах, как «Ласточкино гнездо», «Домоправитель» и «1+1». В этом году она оканчивает школу на Украине и будет поступать в вуз.