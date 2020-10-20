«Нормальная такая семейка»: Меньщиков позировал с дочкой и сыном от предыдущих отношений

Шоумен не забывает о своих наследниках и помогает им.

Шоумен Степан Меньщиков в Instagram разместил снимок со своими детьми от предыдущих отношений: сыном Иваном и дочкой Варей. Надо сказать, что наследники звезды растут не по дням, а по часам. Они заметно повзрослели за последнее время.

«Нормальная такая семейка». Степан Меньщиков

«Дочка вообще одно лицо. Копия папа», «Степании не хватает для полного состава! Степа, у тебя красивые детки, а ты замечательный отец! Всего вам хорошего!» «Степа! Посмотри! Малышка один в один твоя старшенькая! Девочки все в тебя!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшие дети у Степана Меньщикова появились в союзе с Евгенией Шамаевой. Причем, как выяснилось, Ивана девушка родила от другого мужчины. В свое время в связи с этим была громкая история. Определить, кто отец ребенка удалось только с помощью проведенного ДНК-теста. В то же время Меньщиков от сына не отказался. Он регулярно навещает детей и публикует фотографии с наследниками.