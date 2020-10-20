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Звездный гость

«Лично я горжусь»: Пригожин похвастался фигурой Валерии в мини-бикини

Звездная пара отдыхает в Эмиратах.

«Лично я горжусь»: Пригожин похвастался фигурой Валерии в мини-бикини
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Накануне поклонники Валерии наконец разгадали шараду о том, где отдыхает звезда с мужем. Оказалось, что певица и Иосиф Пригожин наслаждаются дубайскими каникулами. Даже в отпуске продюсер радует поклонников не только кадрами окружающих пейзажей, но и демонстрирует свою жену во всей красе. Он устроил Валерии фотосессию на пляже, пока она разговаривала по телефону. И поспешил похвастаться:

«Лично я как мужчина горжусь упорством и трудолюбием своей женщины. У меня, как и у многих других, такой силы воли нет», — поделился кадрами Валерии в мини-бикини Пригожин.

На снимках Валерия, действительно, занята телефонным разговором с мамой. И муж не стал терять время даром, а поспешил запечатлеть любимую на фоне местных достопримечательностей.

Фигуре 52-летней певицы Валерии, на самом деле, может позавидовать любая модель. Звезда усердно трудится над формами, не упуская возможности потренироваться. И в период самоизоляции делилась с подписчиками в Instagram видеокадрами с домашних занятий.

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