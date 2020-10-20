«Цвет обалденный!»: беременная Подольская показала новую детскую

38-летняя певица Наталья Подольская и ее 52-летний муж Владимир Пресняков пребывают в счастливом ожидании скорого пополнения в семье. На свет должен появиться их второй общий ребенок. Как водится, звездные родители затеяли ремонт в доме, и одно из главных преображений происходит в детской.

Наталья Подольская показала в своем Instagram, как сейчас выглядит детская комната, и рассказала, что ремонтные работы в самом разгаре. Но уже видно, что будет уютно.

«Вот детская появляется, — рассказывает Подольская. — Цвет обалденный, просто с кроватью вообще смотри, как классно!»

Подольская отметила, что кроватка малышу достанется от старшего братика Артемия. К слову, первенцу певицы и музыканта уже четыре годика. Второй ребенок ожидается на свет в конце осени.