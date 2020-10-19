Без мамы: Харламов запечатлелся с подросшей дочкой в домашней обстановке

Юморист приглядывает за наследницей, пока его бывшая жена находится на самоизоляции.

Гарик Харламов прожил с Кристиной Асмус семь лет. Даже ради дочки Анастасии они не стали сохранять брак. Минувшим летом пара объявила о расставании, чем удивила даже поклонников. Юморист никогда не говорил о своих чувствах со сцены, как Павел Воля, но трепетно относился к жене. Для многих их развод стал настоящей неожиданностью. Теперь они живут раздельно, но работают на одном канале и по-прежнему воспитывают вместе наследницу.

Недавно Кристина подтвердила информацию о том, что подхватила коронавирус. Теперь она находится на лечении дома, пребывая на самоизоляции. По всей видимости, временно все родительские обязанности взял на себя Харламов. Недавно он снялся в сериале «Гусар». Накануне выхода новой серии юморист запечатлелся с наследницей на диване в домашней обстановке.

«Здравствуйте, а что у вас такие большие глаза? Надо говорить чего-то», — отметил он.

В ответ Настя сделала неожиданное заявление и накинулась на папу. «Я люблю кушать гусаров», — сказала она. Кроха рассмешила папу, а потом укусила за лицо.

«Ждем новую серию, скоро 11-я серия сериала «Гусар« на ТНТ! Хотя возможно меня уже съедят«, — заявил Гарик.

Поклонники восхитились тем, какой он хороший папа. Многие также отметила, что кроха очень похожа на свою звездную маму. «Красивая доча», «Микро-Асмус», «Ну, какая же милота!! Дочка взяла лучшее от своих родителей», «Копия Кристина», — прокомментировали пост подписчики.