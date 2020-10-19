«Мой маленький котенок»: Лорак в пальто цвета хаки и карамельных брюках отметилась с дочкой

Певица провела время с наследницей. Многие поклонники посчитали: девочка стала еще больше похожа на свою звездную маму.

Ани Лорак уже больше года пребывает в разводе. Поклонники были удивлены, когда она рассталась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет отношений. Теперь экс-возлюбленный певицы изредка видится с Софией. Большую часть времени украинская исполнительница сама заботиться о девочке. Минувшим летом они отдохнули в Греции, куда также приезжал крестным папа маленькой Софии — Филипп Киркоров.

Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) в последнее время с головой ушла в работу. Она регулярно ездит на съемки или в звукозаписывающую студию. Девушка при этом успевает радовать фанатов новыми фото. С наступлением осени она стала хвастаться стильными луками от клетчатых курток до глянцевых плащей. А во время очередной деловой поездки Лорак предстала со своей подросшей дочкой.

На этот раз она облачилась в карамельные брюки, майку и жакет в клетку. Поверх певица надела пальто цвета хаки. Она собрала волосы в пучок, оставив пряди у лица. Девятилетняя София в плюшевых наушниках обнимала маму.

«Мой маленький котенок!» — написала звезда.

Поклонники восхитились нежным фото. Многие назвали артистку идеальной мамой и отметили, что дочка растет ее копией: