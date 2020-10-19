«Я офигенная»: 38-летняя Брежнева с «колтунами» предстала на честном фото без фильтров

Вера Брежнева для многих давно стала примером женственности. Певицей восхищаются и мужчины, и женщины. Сама она недавно напомнила, что родилась в многодетной сестре и росла с сестрами. Раньше певица не могла себе позволить красивые платья и обувь. А теперь поклонники с интересном следят за образами артистки. В 38 лет она может похвастаться большой коллекцией нарядов. Но самое главное, что девушка много путешествует и работает над собой.

Как и Светлана Лобода, которой на днях тоже исполнилось 38 лет, Вера много времени уделят тренировкам. Это помогает ей держать себя в форме. Недавно она отдохнула в Италии. Девушка показывала, как собирает оливки в саду. Она без стеснения предстала в в спортивном костюме. А вот недавнее фото из примерочной навлекло на артистку много критики. Некоторые злопыхатели считают, что ей не стоит выставлять части тела напоказ.

Певица решила не отмалчиваться. Она разместила на своей странице в Instagram честный снимок. Брежнева предстала без макияжа и укладки.

«Почитала комменты под прошлым постом, столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой и за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения. И я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши», — написала звезда.

Поклонники были изумлены таким откровением жены Константина Меладзе, но многие с ней согласились: