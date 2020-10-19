«О, мадам»: Светлана Лобода в мини-бикини и шляпе блеснула формами на яхте

Певица уже второй день отмечает свое 38-летие в компании близких друзей.

Светлана Лобода привыкла удивлять поклонников. Украинская певица много занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Не удивительно, что ее красота восхищает не только мужчин, но и женщин. Ранее Ксения Собчак призналась, что поместила фото артистки на свой холодильник для мотивации. Сама Лобода успевает не только строить сольную карьеру, но и воспитывать дочек Евангелину и Тильду.

Но порой даже она устраивает себе отпуск. Недавно певица побывала в Киеве. Она решила подышать родным воздухом накануне дня рождения. А вот праздник девушка закатила в Дубае. В русском ресторане в высотном здании артистка отрывалась вместе с друзьями до поздней ночи. На следующий день украинская исполнительница продолжила отмечать 38-летие на роскошной яхте. Она отправилась купаться, загорать и веселиться с друзьями, среди которых был грузинский модельер Бичолла.

На борту играли хиты именинницы, друзья встретили Светлану, напевая хит «Суперзвезда». Сама певица облачилась в полосатый купальник с высокой посадкой и пляжной накидкой в тон. Шляпа и узкие солнцезащитные очки дополнили образ. Она вновь блеснула прелестями фигуры. Девушка продемонстрировала идеальный пресс, красивую грудь и длинные ноги.

«О, мадам», — восхитился звездой Бичолла.

Потом они устроили танцы прямо на палубе. Не только Лобода, но и гости ее вечеринки стали зажигать под музыку. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она заслужила такой отдых: