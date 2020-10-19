«У меня все трушно»: трусы от Ксении Собчак стоят 2600 рублей

Пока некоторые звезды шоу-бизнеса считают убытки от пандемии, Ксения Собчак пополняет свои счета. Телеведущая вновь понадеялась только на себя и придумала еще один способ заработать. Как раз во время карантина она решила создать собственный бренд одежды. Идея пришла благодаря повышенному зрительскому интересу к ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Старт случился всего месяц назад и получился весьма неплохим. Сейчас Ксения готовится к выпуску уже второй коллекции.

Как сообщает «Комсомольская правда», Собчак, которая стала новичком в этом деле, даже не ожидала, что бизнес пойдет так быстро. С такими темпами только на выпуске одежды Ксения сможет зарабатывать несколько миллионов рублей в месяц. К слову, трусы с надписью «Осторожно!» стоят 2600 рублей. Топ «У Меня Все Трушно» — на 200 рублей дороже. А худи «Не Даю Автографы» — 9600 рублей.

К слову, в прошлом году только благодаря своему каналу в YouTube, Собчак стала богаче на 15 миллионов рублей. Специалисты утверждают что по итогам 2020-го цифры будут выше.