«Это шутка была»: певица Слава опровергла слова дочери о любви к Тимати

Недавно певица Слава и ее старшая дочь Александра Морозова побывали в автосалоне. Начинающая артистка разместилась в машине бизнес-класса, а мама в шутку порекомендовала ей пойти в «Холостяк». По словам Славы, только Тимати может купить такой дорогой автомобиль. Напомним, что именно он стал героем нового сезона шоу. В ответ 21-летняя девушка сказала, что давно влюблена в рэпера.

«Да это Сашка прикалывалась над ними. Она сказала, что очень любит Тимати и Крида заодно (смеется). Это шутка такая у нас была», — рассказала Слава порталу Teleprogramma.pro.