Доля внимания Алисе: Тимати провел выходной с подросшей дочкой на занятиях по серфингу

Рэпер на днях отпраздновал день рождения сына, но при этом пропустил выступление дочки на сцене. Оплошность он исправил, уделив ей весь свой выходной.

Тимати с недавних пор снова стал свободным мужчиной. Он расстался с Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Примечательно, что девушка лишь год назад подарила ему сына Ратмира. Поклонники решили, что это бумеранг, так как модель стала встречаться с рэпером, когда у него родилась дочка от Алены Шишковой. Тогда ее многие обвиняли в том, что девушка разрушила семью.

На этот раз Тимати решил участвовать в шоу «Холостяк». Это удивило поклонников, так как музыкант раньше не стремился участвовать в реалити. Он также стал подшучивать над Егором Кридом, который несколько лет назад уже был «холостяком». В итоге их конфликт оказался пиаром. Артисты выпустили совместный трек «Звездопад». А на днях рэпер воссоединился с Решетовой. Они устроили праздник дома в честь дня рождения сына. Мальчик получил множество подарков, в том числе и от своего дедушки по папе, который приехал в Москву.

Примечательно, что на празднике не появилась родительница Тимати Симона Юнусова, а также дочка. Как оказалось, в тот вечер Алиса выступала на сцене. Ее поддержали мама и бабушка. По всей видимости, чтобы исправить свою оплошность, так как Тимати не мог быть в двух местах одновременно, на следующий день весь выходной он провел с наследницей. Они вместе позанимались серфингом.

В соцсети рэпер опубликовал кадры, на которых в специальном костюме позирует с девочкой. Они держат в руках доски для этого водного спорта. Девочка уже давно научилась стоять на доске. Неудивительно, что она даже показала папе язык. По всей видимости, урок прошел плодотворно. Поклонников растрогали трогательные кадры.