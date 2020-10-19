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Звездный гость

Доля внимания Алисе: Тимати провел выходной с подросшей дочкой на занятиях по серфингу

Рэпер на днях отпраздновал день рождения сына, но при этом пропустил выступление дочки на сцене. Оплошность он исправил, уделив ей весь свой выходной.

Доля внимания Алисе: Тимати провел выходной с подросшей дочкой на занятиях по серфингу
Тимати с дочкой. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Тимати с недавних пор снова стал свободным мужчиной. Он расстался с Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Примечательно, что девушка лишь год назад подарила ему сына Ратмира. Поклонники решили, что это бумеранг, так как модель стала встречаться с рэпером, когда у него родилась дочка от Алены Шишковой. Тогда ее многие обвиняли в том, что девушка разрушила семью.

На этот раз Тимати решил участвовать в шоу «Холостяк». Это удивило поклонников, так как музыкант раньше не стремился участвовать в реалити. Он также стал подшучивать над Егором Кридом, который несколько лет назад уже был «холостяком». В итоге их конфликт оказался пиаром. Артисты выпустили совместный трек «Звездопад». А на днях рэпер воссоединился с Решетовой. Они устроили праздник дома в честь дня рождения сына. Мальчик получил множество подарков, в том числе и от своего дедушки по папе, который приехал в Москву.

Примечательно, что на празднике не появилась родительница Тимати Симона Юнусова, а также дочка. Как оказалось, в тот вечер Алиса выступала на сцене. Ее поддержали мама и бабушка. По всей видимости, чтобы исправить свою оплошность, так как Тимати не мог быть в двух местах одновременно, на следующий день весь выходной он провел с наследницей. Они вместе позанимались серфингом.

В соцсети рэпер опубликовал кадры, на которых в специальном костюме позирует с девочкой. Они держат в руках доски для этого водного спорта. Девочка уже давно научилась стоять на доске. Неудивительно, что она даже показала папе язык. По всей видимости, урок прошел плодотворно. Поклонников растрогали трогательные кадры.

Фото: instagram.com/timatiofficial/

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