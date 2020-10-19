Бородина высказалась о роскошной жизни, сидя в белом кружевном платье на турецком пляже

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина минувшим летом дважды отдохнула на отечественных курортах. Сначала теледива оправилась в Сочи, причем до моря всей семьей она добиралась своим ходом. Там звезда провела неделю. После чего, спустя некоторое время, телеведущая отправилась в Крым. Но уровень отдыха ей не пришелся по душе.

С наступлением осени Бородина решила продлить лето и улетела в Турцию. Вместе с дочерями, мужем и пасынком теледива проводит время в одном из роскошных отелей Средиземноморья. И для выхода на пляж инстадива облачилась в белое платье с кружевами и соломенную шляпу, подпоясавшись ремешком Gucci. Девушка присела на шезлонг и стала позировать мужу для фото.

Фотографию Бородина снабдила размышлением о том, что же такое роскошная жизнь. Звездная брюнетка уверена, что это не есть помады, рестораны, шпильки. И не стремиться соответствовать чьим-то ожиданиям.